Miljøminister skal kommentere kvælstof-tal for Ringkøbing Fjord

Ringkøbing-Skjern: Samtidig med, at tal viser, at udledningen af kvælstof til vandmiljøet stadig er på 60.000 ton årligt og mod forventning ikke er faldet, skal miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) kommentere på kvælstofudledningen til Ringkøbing Fjord og dens miljøtilstand.

Dansk Folkepartis landbrugsordfører Lise Bech vil høre ministerens mening om Landbrug & Fødevarers argument om, at Ringkøbing Fjords miljøtilstand er god, og at vandplanerne, der skal reducere udledningen af kvælstof yderligere, derfor er spild af penge.

Landbrug & Fødevarer argumenterer med, at Miljøstyrelsen bruger forældede tal, og at nyere tal viser, at Ringkøbing Fjord har opnået en god økologisk tilstand.

I et brev til ministeren skriver Landbrug & Fødevarers viceformand Thor Gunnar Kofoed:

"Fjordens gode tilstand til trods er der alene over de næste tre år planlagt indsatser for over 70 millioner kroner. Det er i vores optik spild af skattekroner samtidig med, at det vil være til unødvendig gene for landmændene i oplandet til Ringkøbing Fjord. Jeg foreslår derfor, at indsatserne straks sættes i bero, og at midlerne anvendes andre steder, hvor de vil være til nytte. Samtidig må det undersøges, om der er flere vandområder, der ligeledes er kommet i god økologisk tilstand, og hvor indsatser er overflødige".

Det gennemsnitlige indhold af klorofyl i de sidste 10 år er 7,3 mikrogram per liter, hvilket er under grænseværdien på 8, lige som ålegræsset har nået en udbredelse, der opfylder målet til dybdegrænsen på 2,2 meter.

Andre havgræsser har også bredt sig i de sidste 10 år, så fjorden har udbredt plantedække, konkluderer Landbrug & Fødevarer.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen siger i en pressemeddelelse, at han vil have landbrugets indsats for at begrænse kvælstofudledningen speedet op. Samtidig har han bedt Aarhus Universitet om at levere en opdateret vurdering af situationen, så målene for vandmiljøet kan nåes.

- Vi har klare mål om en forbedring af vandmiljøet, og dem skal vi selvfølgelig nå. Det er ikke tilfredsstillende, at landbruget ikke har leveret tilstrækkeligt på en række af de aftalte tiltag, der skal give et bedre vandmiljø. Det går for langsomt med at lave eksempelvis vådområder, og derfor er der nu brug for, at landbruget for alvor tager ansvaret på sig. Og vi kigger selvfølgelig også på, hvad vi kan gøre for at skubbe på ved at indrette ordningerne bedre. Men der skal ikke være nogen tvivl - hvis ikke landbruget leverer denne indsats frivilligt, vil den skulle leveres på anden måde, siger Jakob Ellemann-Jensen.