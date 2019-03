Miljøminister: Meget taler for, at Skjern Å skal være nationalpark

Et præcist, gennemarbejdet og håndfast projekt med lokal opbakning er det, der skal til for at åbne op for nationalparken.

SKJERN: Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen bliver ikke manden, der kommer til at stå i vejen for Nationalpark Skjern Å.

Det fastlog han overfor Dagbladet, da han mandag var på besøg ved Pumpestation Nord og Provstgaards Hus for at høre nærmere om arbejdet med at etablere nationalparken.

- Jeg er meget villig, når jeg får et præcist og håndfast projekt i hånden. Området her har jo en national særegnethed og noget helt specielt. Der er en masse gode historier at fortælle, så hvis der er en en bred opbakning, er der meget, der taler for, sagde Jakob Ellemann Jensen til Dagbladet.

Han sagde desuden, at ideen var god, og at det var et projekt, som han tidligere havde hørt om, som skulle have blevet til noget. Det blev det så ikke i første omgang, men Jakob Ellemann Jensen mener, at det kan blive spændende, hvis det kan blive til noget i anden ombæring. Det kræver blot et projekt, som har lokal opbakning, og så skal partierne bag nationalparkloven tages i ed for at genåbne nationalparkloven.