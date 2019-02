Miljøminister: Fjorden er endnu ikke i god miljømæssig tilstand

Ringkøbing-Skjern: Indsatserne virker, men vi er endnu ikke i mål.

Sådan vurderer miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord.

Han vil derfor ikke følge opfordringen fra Landbrug & Fødevarer om at stoppe kommende vandmiljøplaner for fjorden.

Spørgsmålet blev rejst i Dagbladet ved årsskiftet af Landbrug & Fødevarer, der mener, at miljøtilstanden i fjorden er så god, at det vil være spild af penge at iværksætte vandmiljøplaner for 70 millioner kroner.

Ringkøbing Fjord er endestation for kvælstof, der løber til via åer og overfladevand fra landbrugsområder fra hele ni kommuner.

Ifølge landbrugspakken og vandplanerne fra 2015 og frem skal der ske en målrettet regulering af landbruget i fjordens opland, som frem mod 2021 skal reducere udledningen af kvælstof med 236 ton.

Dertil skal der anlægges nye vådområder og minivådområder, der skal fjerne yderligere 100 ton kvælstof.

Udgiften bliver på over 70 millioner kroner til kompensationer og projekttilskud over de næste tre år.

Landbrug & Fødevarer argumenter med, at Miljøstyrelsen bruger gamle tal for indholdet af klorofyl i vandet. Nyere målinger viser, at klorofylkoncentrationen er faldet til under grænseværdien. Tilstanden i fjorden har rettet sig, mener Landbrug & Fødevarer.

Sagen blev taget op af Dansk Folkepartis miljøordfører Lise Bech, der bad miljøministeren vurdere Ringkøbing Fjord.

- Det er meget positivt, at der for ålegræs kan ses en fremgang i tilstanden i Ringkøbing Fjord. Dette bekræfter, at det mangeårige arbejde med at forbedre vandmiljøet har haft en effekt, blandt andet takket være indsatsen fra landbruget, siger Jakob Ellemann-Jensen i sit svar og fortsætter:

- De seneste overvågningsdata viser, at fjorden har det bedre, men dog desværre ikke endnu er i god miljømæssig tilstand.

Miljøstyrelsen oplyser, at målingerne af klorofyl i fjorden mellem 2011 og 2016 ganske vist lå under grænseværdien på otte mikrogram pr. liter, men målinger i 2017 og '18, viser, at indholdet er steget til omkring 9. Klorofylindholdet er afgørende for algetilvæksten.

Miljøstyrelsen vurderer også, at ålegræsset på fjordbunden har nået en udbredelse til 1,6 meters dybde - og ikke 2,2 meters dybde, som er grænsen for god tilstand, og som Landbrug & Fødevarer har målt sig frem til.

Vandet i fjorden har ikke en klarhed, der understøtter, at der kan vokse ålegræs ud til 2,2 meters dybde, mener Miljøstyrelsen.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen fortæller, at de nyeste tilstandsvurderinger og data om næringsstoffer vil indgå i tredjegenerations vandplanerne, som sendes i høring i 2020. Her vil behovet for indsatsen være opdateret efter de nye tal.