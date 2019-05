Ringkøbing-Skjern: Selvom lygtepælene endnu er fri for plakater til folketingsvalget, så er valgkampen skudt i gang. I fjernsynet er de første partilederrunder blevet vist. Men hvad er holdning egentlig til valgkampen her i Ringkøbing-Skjern Kommune? Kan Tv-debatterne gøre en forskel, eller har folk allerede besluttet sig? Vi har spurgt otte indbyggere, hvad de mener.

Jennifer Thomsen, 18 år, Hvide Sande, tjener - Det, der optager mig mest i valgkampen, er miljø. Det er nok, fordi jeg bor herude, og vi er nødt til at passe på det, vi har.- Jeg stemmer på en lokalperson og kigger efter, hvad de vil gøre, der gavner herude.- Jeg er nok mest blå, og min familie har altid stemt blåt. Men jeg er ikke sikker på parti. - Det er fint med to valg kort efter hinanden, for så kan jeg sætte mig ind i det hele på én gang.

Celina Muff, 23 år, Hvide Sande, studerende - Det er primært pædagoger og deres arbejdstider, der optager mig. Der er for få voksne til for mange børn. Jeg har en dreng på syv måneder, så det er for hans skyld. Jeg synes også, at man skal finde en løsning i forhold til indvandrere og ikke bare kyle dem hjem.- Jeg stemmer efter, hvad man vil gøre lokalt. Landsplan bliver for abstrakt.- Jeg stemmer på Kristendemokraterne. De har fokus på familielivet, og så stemmer deres værdier overens med mine egne.- Jeg ved ikke endnu, om jeg stemmer til EU-valget. Folketingsvalget er vigtigst.

Line Riisom, 36 år, Spjald, sygemeldt - Friskolernes koblingsprocent. Det er det, jeg går op i, og det er udelukkende det, jeg stemmer efter. Det har betydning for den friskole, som mine børn på otte og tolv går på.- Jeg stemmer efter, hvad et parti på landsplan siger om koblingsprocenten. Så jeg skal lige sætte mig mere ind i, hvad partierne står for.- Jeg ved ikke endnu, om jeg vil stemme til EU-valget.

Brian Rødgaard, 41 år, Lem, butikskonsulent - Jeg har en overordnet holdning, så det er ligemeget, hvad debatten kommer til at handle om. Jeg ved, hvad jeg stemmer.- Jeg stemmer borgerligt, så jeg skal bare lige skimme, hvem der stiller op, og så finder jeg et navn i området. - Jeg har det fint med to valg tæt på hinanden. Jo flere krydser man kan sætte på én gang, jo bedre.

Bente Thomsen, 52 år, Spjald, tidligere bademester - lige nu arbejdsløs - Jeg går ikke ret meget op i valget. De lover en masse, men de holder ikke noget af det. Jeg kan heller skille partierne fra hinanden. Jeg kan ikke se forskel, og jeg kan ikke se resultater. Jeg er meget i tvivl, om jeg overhovedet skal stemme.- Jeg kommer til at kigge mest lokalt. Dem i København ser man kun i ugebladene. Herude er det "rigtige" personer. Man kan snakke med dem, og man føler sig hørt.- Jeg synes altid, det er uoverskueligt at finde et parti at stemme på. I debatterne mundhugges de, og jeg gider ikke mudderkast.- Jeg stemmer ikke til EU. Det er alt for stort og abstrakt. Du finder ikke nogen, der er så lidt politisk interesseret, som jeg er.

Hans Jørgen er optaget af økonomi og af klima- og miljø - Jeg synes, fokusset på miljødebatten er meget ufagligt med sjove og uopnåelige ideer, som kræver fremtidig, moderne teknologi, der skal løse problemerne. Debatten er blevet sådan, at en ko nærmest udleder mere CO2 end en stor færge, synes jeg.

Harry Hansen, 65 år, førtidspensionist fra Hvide Sande - Det bliver muligvis en lokal kandidat, for jeg er lidt lokalpatriot, siger han.

Grethe Nøttrup, 69 år, Hvide Sande, folkepensionist - Jeg er optaget af, hvad der har med pensionister at gøre, for det er jo ikke nemt som almindelig pensionist at få lønnen til at slå til, hvis man har hus og sådan.

