Ringkøbing-Skjern: Når Venstre næste gang skal vælge ny formand, så kan den nuværende næstformand og finansminister Kristian Jensen ikke automatisk regne med opbakning, hvis Kenneth Mikkelsen bliver ny vestjysk folketingskandidat.

Det slog han fast på præsentationsmødet i Ringkøbing mandag aften, hvor tidligere byrådskandidat for Venstre Jens Bollerup ville vide, hvem Mikkelsen vil støtte ved et formandsskifte med flere kandidater.

- Det er naturligvis et spørgsmål, jeg vil drøfte med kredsen først. Jeg har ikke noget i klemme, og jeg har ikke så venskabeligt et forhold til Kristian Jensen, som det er blevet fremstillet. Jeg vil sige, at vi har en god professionel relation, lød det på mødet.

I sin tid var Kenneth Mikkelsen kredsformand for Kristian Jensen, og det har budt på flere møder i politisk sammenhæng.

Kristian Jensen har da også overfor Dagbladet kaldt Kenneth Mikkelsen for "en dygtig person, som jeg sætter meget højt", men de er ikke personlige venner.

- Jeg vil tro, han har været i mit hjem tre-fire gange - blandt andet under en valgkamp, hvor han tog lur på en halv time på min sofa. Vi har ikke et venskabeligt forhold, men en professionel relation, fastslog Kenneth Mikkelsen.