Midt i lægemanglen: Ung læge vil overtage praksis i Vorgod-Barde

Og her ligger planen klar. En borgergruppe har lavet et forslag om, at der bygges et nyt lægehus i tilknytning til hallen i Vorgod. Lægehuset skal indrettes, så der på sigt kan ansættes en ekstra læge, hvilket Stella Reece mener, der er basis for. Hun har 1.750 patienter og har lukket for tilgang af patienter uden for skoledistriktet.

Bygningen, som huser den nuværende lægepraksis som et lejemål, er imidlertid i meget dårlig stand. Den unge læge stiller derfor som betingelse, at hans kommende praksis flytter i nye og tidssvarende lokaler.

Stella Reece, praktiserende læge i Vorgod-Barde, regner med at gå på pension i 2020, men hun har en afløser klar. Stella Reece har kontakt til en ung læge, som skriftligt har tilkendegivet, at han gerne vil overtage praksis i Vorgod-Barde efter færdiggjort uddannelse.

Vorgod-Barde: Mens Tinghuslægerne i Skjern afleverer et ydernummer og sender 1000 patienter ud af klinikken og dermed forstærker lægemanglen i Ringkøbing-Skjern, er der er et enkelt lyspunkt.

Kompliceret

Sagen er imidlertid ikke ligetil.

For at få fingre i den statslige pulje til etablering af lægehuse kræves, at enten regionen, kommunen eller lægen selv kommer med penge til projektet. Da hverken kommunen eller regionen har afsat penge til det konkrete projekt i Vorgod-Barde, har borgergruppen sagt, at den vil arbejde på at finde penge. Desuden kræves det, at kommunen eller regionen skal stå som ejer af bygningen, som lægepraksissen så må leje sig ind i

Sagen var onsdag til debat i socialudvalget.

- Vi har besluttet at arbejde positivt med ansøgningen fra Vorgod-Barde, og vi anbefaler, at vi søger den statslige pulje og så finder ud af, hvordan konstruktionen skal være, siger socialudvalgsformand Lennart Qvist (løsgænger).

Han mener, at kommunen bør gribe muligheden for at få den unge læge til Vorgod-Barde og sikre lægedækningen i området i mange år frem.

- Når der er en navngiven lægen, der siger, at han gerne vil til Vorgod-Barde vil det være ulogisk ikke at udnytte den mulighed, når vi har lægemangel, siger Lennart Qvist.

Socialudvalget sender nu sagen videre til Økonomiudvalget, som skal vurdere, om kommunen skal gå ind i ejerskabet og give penge til et nyt lægehus i Vorgod-Barde.

Desuden skal sagen den 13. marts forelægges regionens udvalg for nære sundhedstilbud, der skal vurdere, om det Vorgod-Barde-projektet skal prioriteres af regionen, som altså bestemmer, hvem der skal have del i den statslige pulje.