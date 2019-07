Midt i højsæsonen: Vattenfall rykker inde med larmende maskiner i sommerhusområde

Klegod-Søndervig: Selv om Vesterhav Syd-møllerne er udskudt i tre år, fordi der skal laves et nyt VVM-tillæg, så fortsætter energiselskabet ufortrødent med kabelarbejdet i området ved Klegod og Søndervig.

Det fremgår af det brev, sommerhusejere i området har modtaget i denne uge.

I brevet fremgår det blandt andet, at de ikke slipper for arbejdende entreprenørmaskiner i højsæsonen. De første køreplader bliver lagt ud 5. august, hvorefter arbejdet med at underbore klitvejen og sommerhusområdet ved Lyngdraget i Klegod bliver sat i gang.

"I forbindelse med planlægningen af anlægsarbejdet er der flere forhold at tage hensyn til. Turistsæsonen er en af disse, mens der ligeledes er beskyttede yngleområder ved Sandene, landbrug og den tidsfaktor, at arbejdet skal være færdigt, inden der bliver for vådt i området", skriver Vattenfall til sommerhusfolkene.

Direktør i sommerhusudlejningsbureauet Danwest, Karsten Fyhn, er mildt sagt ikke begejstret for timingen.

- Det er svært at forstå, at man ikke kan lægge arbejdet udenfor højsæsonen. Der vil helt sikkert være nogle sommerhusgæster, som bliver generet af de maskiner, som kommer til at grave i området, siger han.

Ifølge Karsten Fyhn er sommerhusudlejerne ikke blevet gjort opmærksom på gravearbejdet. Han vil derfor tage en snak med turistforeningen, så man kan sikre, at de gæster, som har booket et hus i området, får besked om kabelarbejdet.

Ifølge Vattenfall var sommerhusenes ejere i området inviteret til et møde først i juni, hvor de blev informeret om tidsplanen for arbejdet. Det er nu specificeret i det brev, der netop er sendt ud.