Michelle Birkballe spiller i Fredskoven i Skjern

SKJERN: Så er det sommertid, og det betyder en stor havefest i Skjern. Lørdag den 22. juni er der Musik i Fredskoven, som arrangeres af foreningen Skjern Festuge, og arrangørerne oplyser, at der er sammensat et program for hele familien.

Entreen er gratis, og det hele begynder klokken 14 med fællessang. Herefter er der børneunderholdning ved Mette Katrine og Johs Stærk, indtil The Muneskinners går på klokken 15.30. Bandet, der kommer fra Aalborg, spiller akustisk country, og har en lang historie i det nordjyske. Blandt andet har de varmet op til Villy Nelson i Skovdalen.

Hvis man er til Beatles, så er det fra klokken 18, at det sker. Her kommer Some Thing, og spiller et udvalg fra det store katalog af Beatles-sange. Beatlesekspert og musikjournalist Per Wium binder med korte speaks og anekdoter sangene sammen.

Årets helt store trækplaster går på klokken 20. Arrangørerne har nemlig hyret Michelle Birkballe, der er et særdeles kendt navn i det danske musikmiljø. Hun har udgivet seks album, og har spillet på mange store steder. Michelle Birkballe er kendt for at kunne sætte gang i festen.

Musik i Fredskoven afsluttes med Dan von Dan Dan - et band bestående af unge, som har deres rødder i Skjern og omegn.

I år har arrangørerne lavet amerikansk lotteri mellem sceneskiftene, og der er indgået en aftale med Skjern-Tarm Soroptimister, som kommer og sælger kaffe. Man må ikke selv medbringe mad og drikke, men hele dagen er der mulighed for at købe det på pladsen, og det er Pakhuset, der står i køkkenet.