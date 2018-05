Michael V. Knudsen: Skjern er favoritter

Skjern: - Skjern Håndbold må være favoritter.

BSVs Michael V. Knudsen ved alt om, hvordan man skal forsøge at tage presset af sit eget hold.

Men efter fredagens træning i Silkeborg havde han dog ganske gode argumenter på sin hånd før DM-finalen mellem Skjern Håndbold og BSV.

- Sikke en sæson, Skjern har haft. De vandt grundspillet, de har vundet Supercup, de havde fantastisk succes i Champions League. Gennem hele sæsonen har Skjern Håndbold leveret på et højt niveau i det hele, de har deltaget i. Og så har Skjern fordel af hjemmebane to gange, hvis finaleserien går ud i tre kampe. Jo Skjern er favorit, gentager Michael V. Knudsen.

Den 39-årige stregspiller med en fornem landsholdskarriere og mange år i tyske Flensburg-Handewitt efter succesrige år i Skjern Håndbold lægger ikke meget i, at BSV har vundet begge indbyrdes opgør mod Skjern i denne sæson. BSV vandt 26-19 på hjemmebane og 31-30 i Skjern Bank Arena.

- Da vi slog Skjern i Silkeborg, var de midt i de mange kampe i puljespillet i Champions League. Det her bliver noget helt andet. Nu er der kun de her finalekampe at fokusere på, siger Michael V. Knudsen.

Han peger på nogle punkter, der kan blive afgørende.

- I efteråret var vi svingende. Nu er vi blevet langt skarpere over 60 minutter. Vi spiller uden de der udfald, som hurtigt kan blive dyre. I semifinalerne mod Aalborg Håndbold straffede vi dem, da de havde mindre gode perioder, mens vi selv holdt stabiliteten. Det er lidt lige som Skjerns tredje kamp mod GOG. De gik jo totalt i stå det sidste kvarter, og det må bare ikke ske i de store kampe, fortæller Michael V. Knudsen.

Det får ham til at pege på endnu en faktor.

- Målmændene. Målmandsduellen er så afgørende. Der er Skjern jo ganske godt kørende med Emil Nielsen. Det var ham, der vendte kampen mod GOG, siger Michael V. Knudsen.

I flæng nævner han andre profiler som Markus Olsson, Jesper Konradsson, Bjarte Myrhol og Anders Eggert.

- Og Kasper Søndergaard, når han har sine gode dage. Der er nok at tage af. Men jeg vil også sige, at Skjern er pressede uden René Rasmussen. Det ville alle hold være, hvis de skulle undvære en spiller som René. Både i angreb og i forsvar. I angrebet går René bare helhjertet i nogle situationer, hvor han på en eller anden måde får scoret eller får straffekast. Det er et tab for Skjern, at han må sidde ude, fortæller Michael V. Knudsen.

BSV har et uhyre stærkt hold med navne som Klaus Thomsen, Mads Øris Nielsen, Sebastian Skube, Søren Rasmussen, Jesper Nøddesbo, Nikolaj Markussen, Stefan Hundstrup, Michael V. Knudsen og så videre.

- Vi har et godt hold med dygtige spillere på alle positioner. Vores styrke er, at vi har en god stamme, der efterhånden er ved at have spillet sammen i flere sæsoner. Det giver en tryghed og en stabilitet, som har været en god basis for os i denne sæson. Nu må vi se, om det er nok til at tage guldet. Det vil være kæmpe stort for os, og vi glæder os helt vildt, siger Michael V. Knudsen.