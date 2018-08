Michael Falch havde æren af at åbne scenen i Det store Koncerttelt, da Bork Havn Musikfestvial for alvor lagde fra land onsdag aften. Folkefesten fortsætter til ud på de små timer natten til søndag.

Læderjakken ryger af

Michael Falch konstaterer, at det godt kan være et lidt hårdt job at være første navn på plakaten:

- Man skal have samlet publikum - have dem til at komme ud af deres huler og ind på pladsen. Men det er gået godt andre steder, vi har spillet, så jeg håber, at det også bliver en god oplevelse her.

Det gør det.

Det er ubetinget udevejr, men folket søger gerne ind under den hvide teltdug, da Michael Falch klokken 18.30 slår tonerne an til den 29 år gamle "Min stjerne", hvorefter han "Sigter efter månen." Rejsen rundt i Falch'ens univers behager passagererne, og især kvinderne labber det i sig, da kaptajnen efter blot fire sange spørger: "Er det okay at smide tøjet?"

Michael Falch dropper sin sorte læderjakke og folder vingerne ud "I et land uden høje bjerge" - og derfra kigger han og de fire, sortklædte musikere sig ikke tilbage.

Med "Blues på motorvejen" bliver der sendt et klart signal om, at dette er en rockkoncert, hvilket klædeligt også kommer til udtryk i sange som "Vogt dig" og "Over Vesterbros torv."