Mich Vraa fortæller om sin romantrilogi fra Vestindien på Tarm Bibliotek

Tarm: Oplev en af Danmarks kendte forfattere live, og hør ham fortælle om, hvordan han arbejder. Forfatter Mich Vraa gæster Tarm Bibliotek onsdag 30. januar kl. 19. Denne aften vil han fortælle om sin populære romantrilogi. Mich Vraa brød i 2016 for alvor igennem som forfatter med romanen "Haabet", der var første bind i en trilogi om Dansk Vestindien. Romanen handlede om en dansk slavefregat med navnet "Haabet". Andet bind, "Peters kærlighed", udkom året efter, og den sidste bog i trilogien med titlen "Faith" udkom i 2018.

"Peters Kærlighed" handler først og fremmest om Peter von Scholtens liv, men fortsætter samtidig beretningen om de fiktive personer fra "Håbet". Von Scholten var og er en omdiskuteret skikkelse i Danmarkshistorien, og under foredraget fortæller Mich Vraa om de mange overvejelser, man må gøre sig som forfatter af historiske romaner. Målet er at fange læseren med en spændende beretning som samtidig tegner et troværdigt billede af historiens virkelige personer. Forside fra bogen