Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, afviste fredag at komme med garantier for en 2+1-vej mellem Herning og Ringkøbing, såfremt regeringsmagten skifter. Men hun vil dog indkalde til forhandlinger, siger hun.

Ringkøbing-Skjern: "Nu har vi skabt en lokal forventning om, at projektet bliver sat i gang om to år, så alt i alt bliver det uhyggelig svært for en ny regering at rulle det tilbage."

Sådan lød det 13 marts fra finansminister Kristian Jensen (V) i Dagbladet, efter at regeringen sammen med DF havde fremlagt en trafikplan, hvor blandt andet 2+1-vejen mellem Ringkøbing og Herning er med.

Men skønt 2+1-vejen af finansministeren fik mærket 'høj prioritet' og blev kaldt afgørende for store virksomheder som Arla, Vestas og gæsterne til det kommende Lalandia, så er der ingen garantier for, at udvidelsen bliver til noget efter det kommende folketingsvalg.

Det sagde Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, fredag ved et møde i Skjern.

- Hvis og såfremt vi vinder valget, så bliver situationen, at vi indkalder til brede forhandlinger, for jeg synes ikke, man skal lave investeringer for 112 milliarder eller 70 milliarder med et snævert flertal. Så vi vil have en bred aftale, og der skal vi selvfølgelig også se på, hvilke behov der er størst dér, siger Mette Frederiksen.

- Og så mener jeg, at det er vigtigt at sikre, at Vestjylland også har en sammenhæng med resten af Danmark med direkte tog. Kollektiv trafik er vigtigt, for at Danmark hænger sammen, så jeg synes, at det er lidt mærkeligt, at regeringen laver en infrastrukturplan, hvor man kobler det vestlige Jylland af. Det håber jeg virkelig, Lars Løkke tager op til revision, siger hun.