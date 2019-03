Mette Blomsterberg skal udvikle signaturdesserter til Restaurant Stauning Havn

Stauning: Den kendte konditor Mette Blomsterberg lægger i slutningen er marts vejen forbi Restaurant Stauning Havn.

I to dage skal hun undervise køkkenpersonalet om teknikker, smage og sammensætninger. Og så skal hun være med til at udvikle restaurantens fremtidige dessertkort.

- Personligt synes jeg, at den måde, hun laver desserter på, falder godt sammen med den måde, som vi laver mad på. Det handler om enkle ting, der, når det sættes sammen på den rigtige måde, skaber en stærkt smagsoplevelse. Enkle ting skaber helhed, siger køkkenchefen på Restaurant Stauning Havn, Ole Ib Hansen.

For ham handler det om, at gode råvarer ikke skal kamufleres, men i stedet beholde sin smag. Desserterne skal heller ikke være for indviklede og tidskrævende at lave, da restauranten ikke har en dessertkok ansat.

- Det har vi ikke økonomi til. Det er ikke, fordi vi ikke kan finde ud af at lave desserter, men det skal bare ikke være alt for besværligt for os at lave det, når kokkene skal lave det hele selv. Derfor giver Mette Blomsterbergs besøg vores personale muligheden for fordybe sig i desserter og få det ind under huden, siger køkkenchefen.