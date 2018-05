Mere vand end øl i varmen

Borris: Den 27. Udgave af Dalager Marked løber af stablen i denne weekend og med en vejrudsigt der lover temperaturer op til 27. grader, ser det ud til at blive en af de varmeste længe.

Mens den stærke sol har sat skub i salg af hatte og solcreme, går det den anden vej med ølsalget.

- Vi sælger klart mere vand og sodavand end øl, konstaterer Tove Madsen, der gennem 18 år har været frivillig bartender i det store telt der i løbet af weekenden byder på navne som Tørfisk og Kandis.

Udenfor på markedspladsen er udvalget stort. Er man frisk på en god handel, kan man købe alt fra en motorsav til pikant undertøj. Kan man ikke får det varmt nok, er der sågar en bod med en brændeovn, -med ild i!

Herning Tivoli Park er også til stede med forskellige forlystelser, der garanterer et sug i maven.

I et hjørne af markedspladser har Vicki Knudsen fra Skjern slået et telt op. Herfra sælger hun, det hun kalder alt godt fra gemmerne. Det er femte år i træk hun bruger Dalager Marked til at få ryddet ud i gemmerne og altid fra samme rolige plads.

- Jeg er her ikke for at tjene penge, jeg skal bare hygge mig, desuden har jeg nu min datter med, så det passer fint, at her er lidt mere roligt end inde midt på markedspladsen, siger Vicki Knudsen.

På en plads midt på den travle markedsplads, og med egen flagstang, har Inger Lise Frank fra Aarhus sin bod, hvor hun sælger legetøj. Heller ikke hun går så meget op i, hvor meget hun sælger på markedet.

- Jeg gør det for at se glæden i øjnene på børnene, og så er det bare så hyggeligt at være på marked.

Selvom Inger Lise Frank er kommet for at arbejde, så kalder hun det en slags ferie og de andre kræmmere for en lille familie.

Lørdagen slutter med fællesspisning, hvor menuen er helstegt pattegris og efterfølgende teltbal, hvor De Spildte Talenter og DJ Kim Birk står for underholdningen.

For de morgenfriske, starter søndagen klokken 09.00 med gratis rundstykker og morgenkaffe, hvorefter der er familiegudstjeneste i det store telt.