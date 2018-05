Mens politikerne overvejer: Advokatundersøgelse behøver ikke koste kassen

Ringkøbing-Skjern: Det kostede hverken Københavns Kommune en, to eller tre millioner at få udarbejdet en redegørelse af den tidligere beskæftigelses- og integrationsminister Anna Mee Allerslevs forhold til et murerfirma.

Faktisk slap kommunen med en regning på knap 170.000 kroner, fortæller BT. Dermed er man langt fra det millionbeløb, som borgmester Hans Østergaard (V) frygter, det vil koste at få en advokat til at undersøge forløbet i Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med høringen for de kystnære Vesterhav Syd-møller.

Politikerne i økonomiudvalget kan have sagen fra København i baghovedet, når de i den nærmeste fremtid skal beslutte, om de vil sætte gang i en uvildig undersøgelse.

Det var SF'eren Niels Rasmussen, som for nylig stillede krav om redegørelsen, og han fik hurtigt opbakning fra en stribe byrådskolleger.

Borgmester Hans Østergaard (V) er på forhånd betænkelig. Han mener, at en undersøgelse vil være spild af penge, og han tror ikke på, at den vil kunne flytte noget som helst - heller ikke de omstridte møller.

Sagen om Anne Mee Allerslev i København viser også, at redegørelser kan være svære at håndtere. Den første redegørelse fra december sidste år var nemlig ikke god nok. Derfor måtte kommunen bede advokaten om en ny. Og den var der ifølge BT fejl i - derfor skal advokaten nu ud i en tredje rapport - som ifølge avisen bliver udarbejdet på advokatens regning.