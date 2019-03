Menighedsplejen sender fattige familier på sommerferie

Skjern-Tarm: Økonomisk trængte familier i gamle Egvad og Skjern kommuner kan nu få en hjælpende hånd med sommerferieplanerne. Skjern-Tarm Menighedspleje tilbyder nemlig i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond nu en uges sommerferie i Fåborg Feriecenter fra 6.-13. juli.

Ferietilbuddet er rettet mod familier, der er på enten kontanthjælp eller integrationsydelse, og både transport, ophold, forplejning og oplevelser bliver betalt af Menighedsplejen.

Der er plads til seks familier på turen, hvor der deltager to frivillige rejseledere fra Menighedsplejen. For at komme i betragtning til ferien, skal man ansøge senest 15. april. Ansøgningsskemaer bliver i disse dage formidlet til familier via socialrådgivere, sundhedsplejersker og skoler.

Fåborg Feriecenter ligger helt ned til stranden, og i løbet af ugen vil der blive arrangeret forskellige tilbud, udflugter og lignende til familierne.