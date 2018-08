Menigheden har givet næsten frie hænder til at få renoveret Tarm Kirke

Et skitseforslag, der skal friske Tarm kirke op for første gang i 51 år, er på vej til menighedsrådet, der efterfølgende skal finde penge til projektet.

TARM: I løbet af de kommende uger lander et skitseforslag hos menighedsrådet ved Tarm Kirke. Afsenderen er Linjen Arkitekter i Horsens, og skitserne vil indeholde et foreløbigt udkast til, hvordan Tarm Kirke kan renoveres.

Pengene har menighedsrådet ikke, men tegningen skal bruges til at få sendt ansøgninger afsted til provstiet, så der kan rejses midler til at få foretaget en tiltrængt renovering af kirken, der ikke siden 1967 har fået en opfriskning. På et menighedsmøde i april blev menigheden spurgt, og der blev givet et klart signal til at fortsætte arbejdet.

- Vi fik en bred opbakning til at gå videre. Alterbordet og altertavlen er det eneste, som menigheden har fredet, men ellers er alt i spil, og jeg er overrasket over, at menigheden gav os så frie hænder, siger Kirsten Kolby, formand for menighedsrådet.

I princippet betyder det også, at loftet med den specielle udsmykning af bjælkerne er i spil, men da kirken er over 100 år gammel, skal alt nu vurderes af Nationalmuseet. En henvendelse er sendt afsted, men Nationalmuseet har otte måneders ekspeditionstid. Særligt altertavlen, der består af et mosaikvindue, er en vigtig del af kirkens historie. Det er fremstillet af kunstneren Svend Havsteen-Mikkelsen i 1967.

Dog er det meget sikkert at stolene, der blev fremstillet på Tarm Stole- og Møbelfabrik, bliver sendt på pension.

- Man sidder elendigt på kirkestolene. De var fine for den tid, men de er tunge at håndtere for personalet. Det skal dog siges, at jeg aldrig har hørt personalet brokke sig over dem, understreger Kirsten Kolby.

Også lydanlægget er et kritisk punkt. Det er også fra 1967, men på 51 år er der sket en stor udvikling for lydanlæg. Desuden skal der ses på belysningen i kirken.

Hvornår håndværkerne kan gå i gang, er derfor det helt store usikkerhedsmoment lige nu. Der er tale om en forundersøgelse, som menighedsrådet har fået 75.000 kroner til at få lavet, og Kirsten Kolby oplyser, at den del er holdt indenfor budgettet.