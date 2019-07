Debatten for og imod ulvene i Stråsø Plantage har taget en ny drejning. Det er ikke længere en fortrinsvis lokal konflikt mellem fåreavlere, der mister dyr, og naturelskere, der ser den fritlevende ulv som en berigelse. Nye grupperinger opstår, og dyreværnsaktivister kommer udefra - og alle tror, at de skal redde ulven.

- Nej, overhovedet ikke, og jeg er dybt uforstående overfor, at der er ikke er flere veganere og naturelskere, der har gjort brug af de samme ekstreme metoder, som jeg har. Når en jæger går ud med sit jagtgevær og sit jagttegn og skyder en ulv - at jeg så er den eneste ekstreme aktivist, siger Storm Baderson.

Kan du ikke være bange for, at du skader ulvens sag mere, end du gavner den?

- De lokale kan mene, lige hvad de vil, men fakta er, at det var en lokal, der tog loven i egen hånd og skød og dræbte en ulv. Derfor blander jeg mig i Ulfborg og laver ekstreme ting, og jeg vil også gøre det i Norge, siger Storm Balderson, der gennem to år har gjort sig som Facebook-kriger i ulvens favør.

- Det er jo ikke os, der bor herude, der laver de problemer, der er her nu. Jeg synes, at det er forfærdeligt, at vi skal til at have ekstreme aktivister som Storm Balderson til at løbe rundt. Jeg kan ikke lade være med at tænke: Hvem er det, der går rundt og snakker med folk og filmer? Hvad har de af hensigter, og hvornår tager de fejl af min ejendom og naboens? Man mistænkeliggør jo alle, der kører en tur i området, siger Bjarne Højer.

Han burde måske vide bedre. For han bor midt i krigszonen, som hele Danmark synes at have en mening om, og kan se med egne øjne, hvad der foregår. Desuden deltager han i Idom-Råsteds Ulvedialoggruppe, der skal komme med input til det nye Vildtforvaltningsråd, hvis formand er optimistisk i forhold til at opnå en enighed om en ny vildtforvaltningsplan, hvilket glippede for det gamle råd sidste år.

- Det gør mig lidt vred - alt det, der bliver lagt ud på Facebook, og at de frivillige sådan skal hænges ud. Men jeg tager også mig selv i at tænke: Er der noget om snakken, når de ikke tager til genmæle, siger Bjarne Højer.

- Jeg bliver ringet op af lokale, som er kede af og bekymrede over, hvad der sker, og som ikke ved, hvad de skal tro med alle de rygter, der cirkulerer i lokalsamfundet om Aarhus Universitet, herunder rygter om at universitets frivillige står i ledtog med de aktivistlignende personer, der laver hærværk mod kirker og går ind på privat grund, filmer med skjult kamera og uden samtykke lægger det ud på sociale medier. Derfor føler vi, at vi nu er nødt til at gå ud og sige, at de historier ikke har noget på sig. De er ikke sande. Hverken vi eller vores frivillige har nogen som helst tilknytning til de horrible ting, der sker derude. Tværtimod, tager vi kraftigt afstand fra det, og vi ser på udviklingen med stor bekymring.

***

Bjarne Højer er dog ikke alene med sin tvivl og uro. Det mærker man hos Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus, der løser opgaven for staten med at overvåge ulvene og har tilknyttet et netværk af frivillige over hele landet. I Stråsø Plantage er der dagligt involveret fire frivillige.

- Der er en reel bekymring, siger seniorforsker Hans Peter Hansen fra Institut for Bioscience - Faunaøkologi.

63-årige Bjørn Holmskjold, der i januar flyttede fra Østjylland til Ringkøbing med det ene formål at komme helt tæt på ulven, erkender at have filmet folk med skjult kamera og efterfølgende at have offentliggjort videoerne.

Er det ikke at gå over stregen?

- Det vurderer jeg, det ikke er. Jeg gør det for at få den frie snak, så det, der ikke bliver sagt, også bliver sagt - ikke for at skade nogen, siger Bjørn Holmskjold, der én gang har oplevet, at en ung fyr bad ham slette en video, fordi han var bange for at få tæsk og ikke kunne sove om natten. Den video pillede Holmskjold af igen.

- Der er voldsomt meget under overfladen og masser af angst i lokalområdet, så hvis jeg står og filmer, så klapper folk i. De, der er for ulven, tør ikke sige det, for så klandres de af jægerne, siger Bjørn Holmskjold, der allerede som 15-årig blev aktiv i Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.

Han fortæller, at han overvejende møder personer i skoven, som er positivt stemt over for ulven. Det er ikke dem, han mistænker for at stå bag de mystiske huller i dyreindhegninger i Stråsø. Han tror, det er ulvens modstandere, der forsøger at lukke rovdyret ind til fårene med den dagsorden at få lov til at skyde de danske ulve.

Men hvorfor ikke lade staten og de frivillige arbejde i fred uden at have sådan nogle som dig rendende?

- De frivillige laver ikke andet end at kigge efter spor og afføring. De går ikke ind og beskytter ulvene. Det er der brug for. Jeg ønsker fokus på, at der stadigvæk er et problem med råddenskab blandt jægerne. Det er ganske udansk at starte en forening for udryddelse af en dansk art, siger Bjørn Holmskjold med henvisning til UlvefritDanmark.

Han drager en direkte parallel til lignende grupper i Norge og Sverige - i særdeleshed til Västmanland, hvor en jagtliga er sigtet for at have dræbt og kremeret ulve, og hvor en af de varetægtsfængslede er den svenske milliardær, storjæger og ulvemodstander, Karl Hedin.