Mejerister uddannet af vestjyder

RINGKØBING-SKJERN: Der var solide vestjyske fingeraftryk på diplomerne, da et hold mejerister for nylig afsluttede deres efteruddannelse på KOLD College i Odense.

Fingeraftrykkene var sat af KompetenceGruppen under UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern.

I 2015 blev KompetenceGruppen opfordret til at byde ind med et koncept for efteruddannelse af faglærte mejerister, fortæller Claus A. Nielsen fra KompetenceGruppen.

- Mejeribrugets Uddannelsesudvalg valgte os til at gennemføre væsentlige dele af undervisningen og koordinere og løbende udvikle forløbet, siger han.

Uddannelsen består af mejerikemi, mikrobiologi, problemløsning, optimering og LEAN, IT, statistik og analyse og Mejerifagligt Engelsk, og er er to-årigt forløb med 30 undervisningsdage, som afsluttes med en projektopgave.

- De første 18 mejerister har netop gennemført deres forløb, og vi skal nu i gang med næste hold, der er af samme størrelse, fortæller Claus A. Nielsen.

Vestjyderne bidrager først og fremmest med det, der er KompetenceGruppens styrkesider, understreger han over for Dagbladet.

- Det er typisk emner som problemløsning, optimering og LEAN. Undervisningen foregår i Odense, og vi har haft tre lærere af sted.

- Man kan sige, at det er lidt af et pilotprojekt for os. Men vi håber selvfølgelig, at det vil føre til endnu mere samarbejde med mejeribruget; vi befinder os jo i en del af landet, hvor mejerisektoren har stor betydning, siger Claus A. Nielsen.