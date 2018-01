Mejeriet har otte koncerter plottet ind i 2018-kalenderen

Kommunen indfører permanent støtte til Mejeriet i Tarm, hvor Kristian Lilholt i slutningen af februar er første navn på 2018-plakaten.

Tarm: Mejeriet i Tarm løfter en væsentlig, kulturel opgave i den sydlige del af kommunen, og derfor er politikerne nu klar til at yde et fast, årligt tilskud på 15.000 kroner. - Vi synes, vi får rigtig meget for små penge, siger formanden for kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Erik Viborg (V). Tilbage i sommeren 2012 udarbejdede arkitekt Flemming Bay Jørgensen de første tegningsforslag til en renovering af den gamle mejeribygning i Kirkegade, og et par måneder senere blev der holdt stiftende generalforsamling i Den selvejende institution Mejeriet. I dag spiller klaveret fint i den godt 100 år gamle ejendom, der blandt andet tilbyder koncerter, kommunal musikundervisning og kreative sysler som billedkunst og vævning. De 15.000 kroner, som netop er bevilget og fremover bogført i det kommunale årsregnskab, er øremærket til afholdelse af koncerter. - Det føles som en stor anerkendelse af vores arbejde, at vi nu ikke skal søge om støtte hvert år. Det tyder på, at politikerne har valgt at sige, "nu tror vi på jer", og "vi kan se, at I vil det", siger Tove Lauritsen, der har titel af mejeribestyrer i Tarm.

Koncertprogram På Mejeriet i Tarm er der planlagt disse koncerter i 2018:23. februar: Kristian Lilholt Trio



16. marts: PUST



22. april: Melanie Dekker



25. maj: The Boss - Bruce Springsteen Trio



7. september: Én over / Én under



6. oktober: Jazz Buffetten



30. november: Favorittes 6

Lilholt betræder nyt gulv Her i 2018 har folkene bag Mejeriet planlagt otte koncerter. Første udspil kommer fredag 23. februar, hvor Kristian Lilholt Trio tager turen til Tarm. Denne koncert kommer også til at markere indvielsen af et nyt gulv, der er hårdt tiltrængt. I lokalet, hvor der holdes koncerter, har der tidligere ligget et vaskeri, og det har ofte gjort det til en lidt skæv oplevelse at befinde sig blandt publikum. I den forbindelse glæder Tove Lauritsen sig over, at Sydbank Fonden har doneret 75.000 kroner til gulvprojektet, der også nyder godt af masser af frivillig arbejdskraft. De positive takter smitter i den grad af på mejeribestyreren, der pusler med planer om at investere i flere stole og caféborde til koncertsalen. I Mejeriets første leveår dukkede der ofte blot 30 mennesker op til en koncert, men i 2017 blev der flere gange solgt over 100 billetter, og så rækker husets 80 egne stole jo ikke. - Vi kan måske have 120 gæster til en koncert. Så sidder man tæt, men der er god stemning, fastslår Tove Lauritsen.