Mejeribestyrer får sønner hjem på jazzscenen

For seks år siden fik det eksperimenterende jazzband Røgsignal fra Aarhus æren af at spille til en af de første koncerter i kulturhuset Mejeriet i Tarm, hvor der 24. maj venter et gensyn. For to af medlemmerne bliver det også et gensyn med deres mor, Tove Lauritsen, der er mejeribestyrer.

Tarm: - En overbevisende demonstration af, at ung dansk jazz hverken er død, lugter sært eller på nogen måde halter. Sådan lød ordene fra anmelder på Politiken, Henrik Palle, da han i november sidste år havde været til koncert med orkestret Røgsignal - i Rundetårn. Fredag 24. maj er scenen noget mere jordnær for de fire, unge musikere i Røgsignal, der i 2011 blev dannet under ret kummerlige forhold på en nedlagt skole i det nordlige Aarhus. Turen går til Mejeriet i Tarm, hvor bestyrer Tove Lauritsen kan glæde sig til at få to af sine sønner, Jakob på tangenter og Henrik på bas, frem i lyset på scenen. Bandets vestjyske klangbund understreges yderligere af, at de to andre medlemmer, guitarist Nikolaj Bugge og Jonas Møller Andreasen på trommer, er fra henholdsvis Struer og Tim. - Vi var med til at åbne Mejeriet i marts 2013 og har kun været dér den ene gang, så det bliver da specielt at komme tilbage, siger Nikolaj Bugge og tilføjer: - Vi mener selv at kunne høre inspirationen fra de åbne, vindblæste landskaber i vores musik. Selv om, vi bor i og omkring Aarhus nu, er det vigtigt for os at komme tilbage til rødderne engang imellem.

Vi mener selv at kunne høre inspirationen fra de åbne, vindblæste landskaber i vores musik Nikolaj Bugge, guitarist, Røgsignal

God at være i stue med Fem år efter, at den første gnist blev tændt under Røgsignal, udkom debutalbummet 'Pletter på solen', der gav genlyd i især jazzmiljøet: - Alt i alt byder Røgsignal på kompositorisk stil og opfindsomhed, et tæt og fornemt sammenspil - ja, en lyd, der bare er god at være i stue med, lød en del af anmeldelsen i Berlingske, der kvitterede med fem fine stjerner. Andet album, 'Bodies', er netop lanceret, og Røgsignal er for alvor inde i varmen, men det er endnu for tidligt at satse hele butikken på musikken: - Vi er alle fire færdiguddannede og har nu meget fokus på musikken, men vi er nødt til at supplere vores musikerliv med andre ting, siger Nikolaj Bugge, der eksempelvis underviser lidt - når tiden tillader det. Efter koncerten på Mejeriet i Tarm har de fire musikere valgt at trække stikket for en stund. I stedet vil de bruge en del energi på at få de rigtige mennesker til at lytte til 'Bodies', så de instrumentale lydbølger kan nå ud til endnu flere.

Et skridt ad gangen Når man spørger ind til drømme og visioner hos Røgsignal, svarer Nikolaj Bugge, at 'det er et godt spørgsmål': - Det er ikke for, at det skal lyde uambitiøst. Men vi har tidligere haft mange drømme, og det var sjovt, når de blev opfyldt - og hårdt, når det ikke lykkedes, siger guitaristen og uddyber: - Vi har vendt det til i stedet at tage et skridt ad gangen. Vi prøver på at være meget til stede, at være meget nærværende, når vi står midt i en koncert. Når den er overstået, så finder vi ud af, hvad der så er det vigtigste for os. Vi rykker på det, der er sjovt. Nikolaj Bugge mener, at der er vis portion 'vestjysk mådehold' i Røgsignal: - Vi ser tingene lidt an. Ser, hvad der sker. Og så tager vi det derfra. Fredag 24. maj sker det på Mejeriet i Tarm.