Meget dyrt gps-udstyr stjålet

Borris: Når der skal købes gps til landbrugsmaskiner, er der tale om en helt anden prisklasse end til almindelige personbiler. Derfor er det også store beløb, landmænd mister, når disse navigationssystemer bliver stjålet.

De seneste år er de dyre gps'er blevet et yndet mål for tyveknægte, og senest er det gået ud over en landmand på Borrisvej i Borris. Mellem 22. februar og 1. marts har vedkommende mistet en gps-udstyr til en værdi af 65.000 kroner fra en mejetærsker, der stod parkeret i en ulåst maskinhal. Der var ingen vidner til tyveriet.