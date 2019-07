Ringkøbing-Skjern: Om vestjyderne er, som folk er flest, er måske ikke sådan lige at finde ud af. Men når det kommer til navngivning af nyfødte, så ligger de gode borgere i Vestjylland sig tæt op ad resten af kongeriget.

I 2018 var der i landsdelen derfor flest små piger og drenge, der blev givet navnene Ida og William - nøjagtigt de samme navne, som flest forældre på landsplan kaldte deres nye små sidste år.

Især blandt de små piger er vestjyderne generelt på omgangshøjde med resten af landet. På top 5-listen over populære vestjyske pigenavne anno 2018 findes nemlig alle navne, som er at finde i den nationale top 7.

Her har vestjyske forældre kigget lige mere uden for toppen, når det gælder drengenavne. For nok er William i top på begge lister, men nummer to på den vestjyske liste, Magnus, skal men helt ned på den nationale 15.-plads for at støde på. Også den vestjyske femteplads, Emil, skal man ned på 11.-pladsen på landsplan for at finde.

Vestjyderne har til gengæld lagt afstand til forrige års favoritter, og Mille og Oliver er således røget helt ud af top 5 for begge køn i denne landsdel.

Ida og William var imidlertid også de mest populære navne på landsplan i 2017.