Mastemodstander: Ny masteløsning hjælper ikke Herborg

Herborg: Bent K. Søndergaard, der kæmper for at undgå 400 kilovolts luftledninger og -master, der efter planen skal placeres vest for Herborg, står uforstående over for energiministerens udspil, der netop er offentliggjort.

- Det kommer jo ikke os til gavn, at 150 kilovoltledningen graves ned, når der alligevel opsættes en ny ledning. Jeg har da også hele tiden haft indtrykket af, at 150 kilovoltledningen skulle fjernes, så der er ikke nogen forbedring i udspillet, siger han.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) fastholder, at 400 kilovoltledningen skal etableres på en 170 kilometer lang strækning fra Idomlund til grænsen. Det sker, efter at udenlandske eksperter bakker op om Energinets forklaring om, at kun en lille del af forbindelsen kan kabellægges i jorden.

Som kompensation kabellægges derfor hele 150 kilovolt-nettet, der løber hvor 400 kilovoltforbindelsen skal op.

Konkret betydet det, at hvor der i dag er 324 kilometer luftledning i Vest- og Sydjylland, vil der fremover kun være 145 kilometer. 26 kilometer af den 170 kilometer lange 400 kilovoltforbindelse vil blive kabellagt i jorden. Det vil sandsynligvis ske ved Skjern Ådal og ved Kongeåen.