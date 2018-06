Massiv opbakning til nyt vægttabsforløb: Det er helt vildt

Der kommer ikke til at mangle deltagere, når FC Midtjylland-konceptet Tab og Vind byder velkommen til kvinder i midten af august.

Bork: "Tab og Vind med samme sind". Det er en oldgammel sportskliché, men i Bork har begrebet "Tab og Vind" efterhånden fået en helt anden betydning.

Det er nemlig billedet på et forløb med vægttab og motion, som er skabt af FC Midtjylland Samfund, og som foreløbig to herrehold har været igennem.

Et forløb på 11 uger, hvor det gælder om at tabe sig, og de mellem 10 og 15 deltagere på de to hold har begge smidt mere end 100 kilo - pr. hold!

Nu er konceptet også klar i en kvindeudgave, og her skal man på ny være med i Bork, og allerede nu lover det godt.

- Jeg bliver stadig kimet ned. Vi ender på 46 kvinder, og jeg kan slet ikke beskrive det. Det er så vildt at se den tilslutning, der er, når man tænker på, at vi er et lille område. Når man ser på de andre klubber, der er med i Tab og Vind, er der ingen i nærheden af den tilslutning, vi oplever, siger tovholder i Bork FK Søren Grum.