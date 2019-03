Masser af fotos: Flot fjordrevy med kun kærlige rap til vore koryfæer

Årets gang i Ringkøbing taget under kærlig behandling i Fjord Revyen, der løb over scenen i Vesterhavshallen lørdag aften.

Ringkøbing: Selvfølgelig er en lokalrevy sjovest, når den laver satire om lokale emner og personer, og sådan var det også med den niende udgave af Fjord Revyen. Efter schnitzlen og desserten glædede publikum i Vesterhavshallen sig til at se, hvem der havde gjort sig fortjent til en hip. Og revyens store hold af aktører, tekstforfattere og musikere skuffede ikke publikum. Der var gode lokale svirp. Samtidig var der indlagt frække oneliners, som fik showet til at glide og dertil numre uden lokal reference, så forestillingen kunne nå op på hele syv kvarter, plus en halv times pause. Folk fik virkelig noget for entreen.

Eva Bay havde forfattet en sjov tekst om Livets Gang med Anita Stampe, Nico Jessen, Mette Eskildsen, Claus Stampe og Kristian Høegsberg på scenen.

"Rock i Ringkøbing er ikke skudt ned, kunne mr. rock himself meddele, og det altså ikke Elvis, men Jens Hebroe. Og så var jo Jens Kirks trussel om at melde sig ud af Venstre på grund af balladen med kystmøllerne, som "nogen folk Ringkøbing vil have erstatning for, da de tager deres udsigt". Dén blev der grinet af.

"Jeg gider ikke snakke mere om de møller", lød det. "Æ haw er stur nok til alle, og prøjserne kan vi alligevel ikke holde væk alligevel". Ulvene har fyldt i årets løb, og "de skal da bare pløkkes ned. Børnene fik respekt for min Ole, da han sagde, han været ulveunge. Så er det sgu da derfor, der er så meget hår ud af hans øre og næse", lød det i Eva Bays tekst.