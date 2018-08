Masser af aktivitet ved 10 års jubilæet i Tryllestaven

Tarm: Ikke mindst billedværkstedet var der run på, da Tryllestaven forleden fejrede 10 års jubilæum. Fra dørene blev slået op kl. 13 til sidst på eftermiddagen flokkedes store og små om de forskellige aktiviteter i huset. Der var mulighed for at prøve kræfter med broderi og hækling - strikkedamerne var på besøg - der var hyggemusik spillet af Jakob Lauritsen og Carsten Ingemann. Lajla Nielsen-Refs stod sammen med nogle af hendes elever for, at børn kunne få lov at prøve kræfter med scenekunsten iført masker og parykker.

Rigtig mange benyttede sig af muligheden for at lave mønstre i en jubilæumskakkel - de 40 fine kakler skal danne et fællesværk. er blev vist billeder - ledsaget af ord på vers - fra de forløbne 10 år, og vinderen af logokonkurrencen blev offentliggjort. Det blev Karen-Louise Fejerskov, der ikke blot havde indsendt et logo - men også slides, som viste arbejdsprocessen hen mod det meget fine logo, der vandt.

Der var tale ved Kirsten Kolby, fra bestyrelsen. Og så var der ellers kæmpekagemand og trylleshow. Aftenfesten blev afsluttet med et fyrværkerishow.