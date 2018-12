Maskinhus nedbrændt - værdier for millioner gået tabt

Ådum: Et isoleret maskinhus på adressen Odderupvej 11 ved Ådum brændte i aftes ned til grunden. Inde i maskinhuset stod landbrugsmaskiner for flere millioner kroner - blandt andet en traktor og ballepresser.

Alarmen løb ind klokken 21.36 men brandvæsenet kunne ikke stoppe branden men måtte foretage en såkaldt kontrolleret nedbrænding.

- Da vi ankom var ilden ved at løbe over i en anden lade og stuehuset, og det fik vi stoppet. Der var også nogle olietanke i maskinhuset, vi skulle have styr på. Olietanke kan eksplodere, så vi hældte vand på for at nedkøle dem, siger indsatsleder Rune Madsen, Brand & Redning.

Der blev sendt fem brandbiler fra Ølgod, Tarm og Skjern.

Ejeren lå og sov, så det var en nabo, der alarmerede brandvæsenet. Hun hørte lyden fra traktordæk, der sprang.

Politiet ved endnu ikke hvad årsagen til branden var, men skal have foretaget undersøgelser. Politiet beder samtidig alle, der måtte have set eller hørt noget i området henvende sig.