Martin vandt konkurrence med sin første laks: Jeg har stadig kriller i kroppen

Foråret i 2018 blev ingen succes, men premieredagen for Skjern Å indikerer, det i år bliver sjovere at være lakselystfisker.

SKJERN: Martin Møller kaldte en lystfiskerkollega hen. Der var bid. I en halv time traskede Martin op og ned ad Skjern Å for at følge med laksen, indtil den til sidst gav fortabt. Krogen var næsten rettet helt ud, da den kom i land, og var der bare gået fem minutter mere, var laksen nok smuttet fra ham. Fisken vejede 17,4 kilo. - Jeg så med det samme, da jeg fik den på, at det var en af de helt store. Det var bare fedt. Jeg fik et sus igennem kroppen, siger Martin Møller Krabaten var Martin Møllers første laksefangst nogensinde, og så var den endda den største fisk, der blev indregistreret hos Laksens Hus, da laksefiskeriet tirsdag havde årspremiere i Skjern Å. Det stod klart, at Martin Møller vandt, da klokken rundede 13, og det efterhånden var nogle timer siden, at han fra morgenstunden kæmpede fisken i land ved at gå nedstrøms nær Dinesens Hul. - Jeg har stadig kriller i fingrene og kroppen, siger Martin Møller.

Næste gang jeg får en ørred på krogen, kan det da godt være, jeg tænker, at det er knapt så sjovt som en laks. Martin Møller, lystfisker

Foto: Mads Dalegaard Daglig leder af Laksens Hus Kenny Frost var mere end tilfreds med både fremmødet og fiskernes fangst på åbningsdagen af laksesæsonen i Skjern Å. Foto: Mads Dalegaard

Tegner bedre end sidste år Til daglig arbejder han i en lystfiskerforretning og turnerer rundt langs de danske kyster og åer. Nu får han en hyldest, for en sten på to ton bliver smidt i Skjern Å, og stedet, hvor stenen smides i, bliver opkaldt efter Martin Møller, fordi han fangede den tungeste fisk. Ørreder har han fanget andre steder i landet, men den første og noget større laks var nu noget specielt. - Næste gang jeg får en ørred på krogen, kan det da godt være, jeg tænker, at det er knapt så sjovt som en laks, siger Martin Møller og griner. Fiskeren drog fra Frederikshavn for at forsøge at få sin første laks ind til bredden. Det lykkedes ikke sidste år, men allerede på Skjern Ås første fiskedag i 2019 blev det lidt sjovere Sidste forår var generelt ikke det bedste for lystfiskerne i Skjern Å. Vandet var først koldt, og de laks, der var i åen, var ikke så gamle, så de var ikke ret store. Senere på foråret ramte varmen så hårdt, at der ikke for alvor kom en lang periode med gode fiskeriforhold i foråret. Premieren på 2019-sæsonen tyder på bedre tider. Det mener lederen af Laksens Hus, Kenny Frost. Martin Møllers Fisk på 17,4 kilo var da også 7,8 kilo større end den største fisk, der blev fanget på premieredagen i 2018. Tidligt om eftermiddag havde 17 eller 18 indregistreret en fanget laks hos Laksens Hus. Otte eller 10 laks var det, Kenny Frost havde håbet på. - Jeg er helt vildt tilfreds. Det lever helt klart op til mine vildeste forventninger, siger den daglige leder. Når sommeren rammer, forventer han, at man i år vil se flere af de lidt større fisk, mellemstørrelsefiskene, end man så sidste år. Derfor tror Kenny Frost på en god fiskesæson. - Jeg tror på, det bliver bonanza. Det bliver bare godt, siger Kenny Frost.

Foto: Mads Dalegaard Med en stor fisk følger en stor sten. For stenen på to ton skal smides i Skjern Å, og så bliver stedet, hvor stenen plumper i, opkaldt efter Martin Møller til højre. Foto: Mads Dalegaard

Glad for at fange den mindste For uanset om man får en trofæfisk som Martin Møllers hevet i landet, eller man må nøjes med en af de store i almindelig forstand, er det en oplevelse at fange laks. Det mener den 70-årige lystfisker Mogens Pallesen. Han fangede tirsdag den mindste af de fisk, som nåede at blive registreret til klokken 13, hvor konkurrencens udløb. 6,2 kilo vejede den. Han har ikke prøvet at fange en større laks i Danmark. - Selvfølgelig går vi alle efter en trofæfisk, men oplevelsen skal gerne være lige så stor, uanset hvor stor fisken er. Ellers skal man holde op, synes jeg, siger han. Mens han taler, står han og holder øje med fiskestativet, hvor fangsten vejes. Stativet er omringet af lystfiskere, og de fleste har trods de gode forhold ikke fået bid på premieredagen. - Det er hyggeligt at komme om til sådan et arrangement, og jeg var også kommet, selvom jeg ikke havde fanget noget, siger Mogens Pallesen. Han afbryder sig selv for at se på en ny fisk, der er lige skal skylles af, inden den skal op at hænge for at blive vejet: - Nu kommer der en. Den er stor. Hold da op. Tillykke med det, den er flot! siger Mogens Pallesen til ejeren.

Foto: Mads Dalegaard Biolog Dorte Bekkevold fra DTU Aqua indsamler DNA-prøver fra Skjern Å-laksen. Foto: Mads Dalegaard

Foto: Mads Dalegaard Laksens skal spules, inden den bliver vejet og målt. Her er daglig leder af Laksens Hus, Kenny Frost i gang. Foto: Mads Dalegaard

Foto: Mads Dalegaard Biolog Dorte Bekkevold fra DTU Aqua indsamler DNA-prøver fra Skjern Å-laksen. Foto: Mads Dalegaard

Foto: Mads Dalegaard Laksesæsonen i Skjern Å begyndte tirsdag, og det fejrede lystfiskerne ved Laksens Hus, der ligger mellem Skjern og Borris. Foto: Mads Dalegaard

Foto: Mads Dalegaard Laksesæsonen i Skjern Å begyndte tirsdag, og det fejrede lystfiskerne ved Laksens Hus, der ligger mellem Skjern og Borris. Foto: Mads Dalegaard

Foto: Mads Dalegaard Laksesæsonen i Skjern Å begyndte tirsdag, og det fejrede lystfiskerne ved Laksens Hus, der ligger mellem Skjern og Borris. Foto: Mads Dalegaard

Foto: Mads Dalegaard Laksesæsonen i Skjern Å begyndte tirsdag, og det fejrede lystfiskerne ved Laksens Hus, der ligger mellem Skjern og Borris. Foto: Mads Dalegaard

Foto: Mads Dalegaard Laksesæsonen i Skjern Å begyndte tirsdag, og det fejrede lystfiskerne ved Laksens Hus, der ligger mellem Skjern og Borris. Foto: Mads Dalegaard

Foto: Mads Dalegaard Laksesæsonen i Skjern Å begyndte tirsdag, og det fejrede lystfiskerne ved Laksens Hus, der ligger mellem Skjern og Borris. Foto: Mads Dalegaard

Foto: Mads Dalegaard Laksesæsonen i Skjern Å begyndte tirsdag, og det fejrede lystfiskerne ved Laksens Hus, der ligger mellem Skjern og Borris. Foto: Mads Dalegaard