Marokko-video med terrordrab er i omløb på lokale skoler

SSP advarer mod at se den barske video, der i øvrigt kan være ulovligt at sende til andre.

- Videoen er desværre kommet i omløb blandt børn og unge her i kommunen. Kun i ganske få tilfælde heldigvis, skriver SSP-vejlederne.

SSP, der er et samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politiet, har holdt øje med om videoen, der viser det nylige drab på en ung danske kvinde og hendes norske rejsefælle i Marokko, var i omløb i kommunen, da den er blevet delt på sociale medier mange andre steder i landet.

RINGKØBING-SKJERN: Alle forældre i Ringkøbing-Skjern Kommune har fået en advarsel fra SSP om, at den såkaldte Marokko-video er kommet i omløb blandt unge i kommunen. Advarslen lyder på, at man slet og ret skal lade være med at se videoen, hvis man modtager den. I stedet skal man straks slette den.

Ulovligt at dele

Rigspolitiet har forsøgt at forhindre at videoen, som er af en meget voldsom karakter, bliver spredt på de sociale medier, men videoen er stadig i omløb.

Udover at videoen er skræmmende at se, er det sandsynligvis også en overtrædelse af straffeloven at dele den, oplyser Rigspolitiet.

SSP-vejlederne i kommunen står klar med råd og vejledning i sagen om Marokko-videoen, hvis der er behov for det. Det er også muligt at kontakte politiet, hvis man oplever, at videoen eksempelvis fortsat bliver delt.