Markus Olsson forlader Skjern

Håndbold: Skjern Håndbold kommer efter denne sæson til at sige farvel til spilleren, der er klubbens næstmest scorende hidtil i sæsonen i 888 Ligaen.

Det er 27-årige Markus Olsson, der stopper til sommer efter tre år i klubben.

- Det har været forfærdelig svært at komme frem til en endelig beslutning, fordi jeg stortrives i Skjern. Det har fyldt alt i mine tanker hele efteråret, og derfor var jeg nødt til at tage hjem til Sverige i julen for at skille tingene fra hinanden, siger Markus Olsson til klubbens hjemmeside.

Svenskeren, som har scoret 79 mål i ligaen i sæsonen, melder ikke noget ud om sin kommende klub, skriver Ritzau.

Skjerns bestyrelsesformand, Carsten Thygesen, ærgrer sig over, at Markus Olsson har besluttet sig for at forlade den vestjyske klub.

- Markus Olssons kvaliteter er indiskutable, og han har været en kæmpe profil for os siden ankomsten i 2015. Det er et stort tab for klubben, men vi ønsker Markus og familien alt det bedste med de fremtidige udfordringer, siger Carsten Thygesen.

Skjern kommer dog også til at forstærke sig til næste sæson. Allerede i august sidste år kunne klubben fortælle, at den fra næste sæson råder over den tidligere danske landsholdsspiller Thomas Mogensen, der i en årrække har optrådt for tyske Flensburg-Handewitt.

misa