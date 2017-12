Markus Olsson er øverst på ønskesedlen

Nykøbing Mors: Det er snart jul, så det er tid til ønsker.

Og hvis man spørger Skjern-tilhængerne, så er der ingen tvivl om, hvad der står øverst på ønskesedlen her og nu - en kontraktforlængelse med Markus Olsson.

Den vanvittigt eksplosive og teknisk fuldendte svenske bagspiller er i gang med sin tredje sæson i Skjern Håndbold og har kontraktudløb til sommer.

27-årige Markus Olsson har spillet mange store kampe, og kampen mod Mors/Thy Håndbold var ingen undtagelse. Ni scoringer blev det til af den hårdtskydende venstre back, der har lavet 73 mål i denne sæsons 16 kampe i ligaen.

Intet tyder på, Skjern-tilhængerne får den ønskede julegave. Men en forsinket julegave kan sagtens gå an, hvis Markus Olsson og Skjern Håndbold bliver enige om en ny aftale.

- Jeg ved ganske enkelt intet endnu, sagde Markus Olsson efter kampen i Nykøbing Mors.

Der er ingen tvivl om, at Skjern Håndbold gerne vil forlænge aftalen. Klubben har sikkert spillet ud med et godt tilbud i forsøg på at holde på den populære spiller. Men der er heller ingen tvivl om, at Markus Olsson har en del flere tilbud og forespørgsler på hånden. Også fra pengestærke tyske bundesligaklubber. Så hvis Markus Olsson vælger pengene, kan Skjern Håndbold sikkert ikke være med. Omvendt har Markus Olsson hele tiden sagt, at han og kæresten - de venter deres første barn i foråret - har det utroligt godt i Skjern, hvor alt fungerer, og hvor de er i trygge rammer.

Markus Olsson har ikke ønsket at tage den endelige beslutning før efter nytår.

- Men jeg ved ikke, hvornår det bliver, sagde Markus Olsson nærmest undskyldende.

Han ville hellere snakke om aftenens kamp, selv om den ikke gav mere end uafgjort.

- Vi manglede fart i angrebet i første halvleg. Vi tabte flere dueller mand mod mand, end vi vandt dueller. Og så var vi uskarpe i angrebet. Selv i overtal var det skidt. Det kostede det ene point, for forsvaret og Emil Nielsen var jo godkendt, sagde Markus Olsson.