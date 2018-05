Markus Olsson er blevet grøn i blodet

Markus Olsson er fyldt af taknemmelighed for alt det, han har oplevet i sine tre år i Skjern Håndbold, og han er ekstremt stolt over at have været med til at sikre klubben et længe ventet mesterskab nummer to.

Skjern: Man må sige, svenske Markus Olsson satte et perfekt punktum for sine tre sæsoner i Skjern Håndbold, da han med sin scoring to minutter før tid til 27-26 sikrede Skjern Håndbold det danske mesterskab.

Den fysisk stærke bagspiller har gennem sin tid i Skjern imponeret med utallige scoringer. Meget ofte af høj teknisk kvalitet med hele kroppen spændt som en fjeder inden affyring af et missil. Men nu er det slut. Til sommer tiltræder Markus Olsson i svenske Toulouse.

- Det skifte har jeg ikke fortrudt. Men havde vi ikke fået guld denne gang, så havde det været en anden sag. Jeg ville have været ked af at smutte uden at have været med til at blive dansk mester. Nu slutter det hele på en helt fantastisk måde, og jeg kan forlade Skjern med god samvittighed, fortæller Markus Olsson.

Som klubspiller har hjemførelsen af trofæet været Markus Olssons største håndboldoplevelse.

- Det er en drøm at være med til. Nu har jeg gennem tre år hørt på, hvor vigtigt det ville være at få guld igen. Det har været et underliggende tema. Så er det ekstra dejligt, at det lykkes, siger Markus Olsson.

Han er lykkelig over at have været en del af et hold, der har præsteret på så højt niveau, som Skjern har gjort.

- Et fantastisk hold. Vi har det super sammen, og alle arbejder hårdt for de fælles mål. Jeg er så glad for, at jeg har fået lov til at opleve det. Lige nu er jeg bare taknemmelig over, at jeg sagde ja tak til tilbuddet om at komme til Skjern Håndbold, siger Markus Olsson.

Tiden i Skjern har været fantastisk for ham og for kæresten Elin. Sammen fik de en lille pige for få uger siden.

- Jeg føler, jeg er blevet grøn i blodet. Håndboldmæssigt er klubben perfekt. Socialt har vi også haft det så dejligt, som man kan have det. Og sikke en opbakning, vi får. Tirsdag nat havde mange energi til at støtte og hylde os, selv om de skulle på arbejde onsdag. Det er noget, vi alle sætter stor pris på, siger Markus Olsson.