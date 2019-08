Otto Poulsen forbindes mest med Markedsdage i Tarm - og det er med god grund, for han har 35 års jubilæum som markedschef. Men Otto Poulsen er også en skarp iagttager af samfundet, og indignationen over de mest sårbare menneskers vilkår, har han haft alle dage. For nogle år siden blev det hans egen tur til at skulle bede om hjælp, så han igen kunne komme til markedspladsen.