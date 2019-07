Markedet, alle skal tilbage til: Stemningen koster 0 kroner og chefen er let at lokke

- Det er hyggeligt at se de samme stande og se, hvad de har med. Det er en god attraktion at komme herud, og at se, om ungerne kan finde noget, siger Mille Andersen.

For det er ikke første gang, hun og familien handler med Bendt Hansen. Den 76-årige kræmmer har de seneste 30 år brugt sine sommeronsdage på at sælge i Tarm, og Familien Andersen har de seneste par år gjort det til et fast udflugtsmål fra sommerhuset i Bork at tage til Markedsdage i Tarm.

Markedschef køber gerne selv

For det er svært ikke at falde over et eller andet, man godt kunne bruge. Det kender chefen for Markedsdage i Tarm, Otto Poulsen, kun alt for godt.

- Jeg kigger efter gamle ting, men jeg skal også slæbe det med, og jeg kan ikke fylde hele mit hus, jo, siger Otto Poulsen.

Markedschefen har de seneste 35 år været med til at arrangere de faste markedsdage i sommerperioden. På markedet ugen før købte han en sækkevogn. Andre gange går han mere efter at finde noget gammelt, som da han købte et jern, man kan bruge til at kløve kartofler til pomfritter.

- Det kunne jeg ikke stå for. Det handler om, at jeg ikke vidste, jeg havde brug for tingen, men jeg kunne heller ikke undvære den, siger Otto Poulsen.

Han finder altid et eller andet at tage med hjem, for hver onsdag møder Otto nye folk, når han vandrer rundt blandt de omtrent 250 kræmmere. Med så mange kræmmere er det svært at kende dem alle sammen, men ligesom Otto Poulsen har været fast inventar på markedet, skal man ikke gå længe for at finde andre, der også forbinder sommeronsdage med Markedsdage i Tarm.