Markant udvikling: Færre kommer hjem til knuste ruder og gennemrodede skuffer

I løbet af et år er antallet af indbrud faldet fra 148 på en måned til 84.

Ringkøbing-Skjern: I juli 2018 var der 148 indbrud i beboelsesejendomme i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I juli 2019 var det tal faldet til 84 indbrud. Det er et fald på 43 procent.

Indbrud i sommerhuse og fritidshuse er ikke med i de tal.

- Der er flere grunde til faldet, mener chefpolitiinspektør Claus Hilborg, Midt- og Vestjyllands Politi.

I 2018 oplevede politiet en kraftig stigning i antallet af indbrud på landejendomme i hele politikredsen, og det ramte blandt hårdt i et område som Ringkøbing-Skjern.

- Der var nogle folk, der havde specialiseret sig i den type indbrud, og det har vi ikke i samme grad mærket i år, forklarer Claus Hilborg.

Sidste år var der også en stigning i antallet af østeuropæere, der kom til landet og lavede mange indbrud på kort tid, men det har man heller ikke set i år.

Endelig er der en generel tendens til mindre indbrudskriminalitet.

- Nogle tyve går efter letomsættelige tyvekoster som smykker og kontanter, og da der er færre, der ligger inde med kontanter, så finder tyvene andre måder at skaffe sig penge på, påpeger Claus Hilborg.

For eksempel er der forholdsvis flere af de såkaldte design-indbrud, hvor tyvene blandt andet er på jagt efter designermøbler og designerlamper.

- Her ser vi ikke et fald, fortæller Claus Hilborg.

I forhold til resten af Danmark er Ringkøbing-Skjern mindre plaget af indbrud.

I Ringkøbing-Skjern er der 1,5 indbrud per 1.000 indbyggere, mens landstallet er 2,4. Her i kommunen er der 3,3 indbrud per 1.000 husstande, mens landstallet er 5,1.