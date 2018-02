Markant stigning: Kvindelige smede stormer frem

På Skjern Tekniske Skole kan man klart mærke, at flere kvinder har fået interesse for uddannelsen til smed.

- Vi har vel 10 - 11 kvinder på smedeuddannelsen inden for de seneste to år. Også vores EUX, hvor man får gymnasial uddannelse oveni, har to piger med. For tre år siden havde vi ingen, så der er sket en kraftig stigning, siger udviklingschef på Skjern Tekniske Skole, Hans Uhd Jakobsen.

Og hun er alt andet end et enestående tilfælde. På Skjern Tekniske Skole kan man nemlig tydeligt mærke nye vinde i forhold til uddannelsen til smed, hvor kvinder for bare tre år siden var lige så sjældne som sommersol i februar:

Flere årsager

På Skjern Tekniske Skole ser man flere grunde til, at kvinderne stormer frem på smeduddannelsen. Nogle af årsagerne er, at faget langt fra er forbundet med de fordomme, det har været engang:

- Den ene grund er, at virksomhederne har fået øjnene mere op. Kvinder kan bidrage med nogle andre ting, og de er måske mere grundige og med perfektion. En anden årsag kan være, at vores jobcenter er blevet mere åbne for mulighederne for kvinderne. Lige præcis omkring Simone ser vi, at jobcentret har tilbudt kurser og praktik, fortæller Hans Uhd Jakobsen.

Han mener desuden, at hjælpemidler som kraner, trucks og anden teknologi er en klar fordel for de piger, der drømmer om en fremtid som smed:

- Det kan vi jo se med Simone. Hun er en spinkel pige, men hun kan sagtens klare sig. Det er kvinder som hende, der kan vende fordommene, mener udviklingschefen.

På Skjern Tekniske Skole tror man da også på, at det kun vil gå en vej i fremtiden for de kvindelige smede:

- Jeg tror, at der vil fortsætte med at komme flere. Der er rollemodeller, som de unge kan spejle sig i, og så kan man komme til at se, at virksomhederne i højere grad søger begge køn, slutter Hans Uhd Jakobsen.