Marianne vandt en bil: Jeg ryster stadigvæk

Overraskelsen var stor for Marianne Pedersen, da den ene at hendes fem nøgler passede. Hun er nu ejer af en lyseblå Renault Twingo. Foto: Jørgen Kirk.

Skjern Handelsstandsforenings firehjulede gevinst er afsat til en kvinde, som længe har ønsket sig sin egen bil.

Skjern: Hun har længe drømt om at få sig en bil. Fredag formiddag gik drømmen i opfyldelse for Marianne Pedersen fra Skjern, da hun vandt den lyseblå Renault Twingo, som Skjern Handelsstandsforening havde sat på højkant i sin stort anlagte nøglekampagne til fordel for ny julebelysning. - Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ryster endnu, sagde den overraskede vinder, da det knap var gået op for hende, at hun nu er blevet bilejer. Også bychef Mette Christensen blev mundlam. Fredag klokken ti åbnede hun for afprøvning af de 2000 nøgler, som er solgt til 150 kroner stykket. Syv-otte mennesker havde stillet sig op i køen, og første mand på pletten måtte gå uden gevinst på sine fem nøgler. Nummer to i køen var Marianne Pedersen. Da hun afprøvede den første af sine fem nøgler, åbnede hængelåsen til hendes store overraskelse. - Jeg havde brugt noget af min opsparing til at købe fire nøgler. Og så gav min veninde mig den femte nøgle, fordi hun skyldte mig nogle penge. På forhånd havde vi joket om, at jeg nok ville vinde bilen. Jeg havde også været inde og læse om den på Renaults hjemmeside, fortæller hun efter at have sundet sig.

Tester med fodtøj Bilen falder på et tørt sted for kvinden, der efter længere tids sygemelding nu er meldt ledig. Hver anden uge kører hun til Langeland, når datteren skal på weekend hos sin far. Indtil nu har hun været nødt til at låne en bil. Det behøver hun ikke længere. Fra på mandag kan hun trille rundt i sit eget lyseblå lyn. Hun fik dog en forsmag på livet som bilist, da hun satte sig bag rattet i vinderbilen. - Må jeg godt gå ind med sko på, spurgte hun høfligt. - Det bestemmer du, det er jo din bil, lød svaret fra bychef Mette Christensen. Bychefen erkender, at hun ikke havde regnet med, at det ville gå så stærkt med at få afsat gevinsten. Alle, der har købt nøgler har dog fortsat mulighed for at afprøve, om de kan åbne hængelåsen.