Marcus Olsson: En meget svær beslutning

Marcus Olsson har valgt at stoppe i Skjern Håndbold til sommer, men beslutningen har været svær for den svenske profil.

- Det bliver hårdt at sige farvel til sommer. Klubben er kommet ind under huden på mig, og når man bliver involveret så meget som spiller, så er det uundgåeligt ikke at få følelser for klubben.

Skjern: Tidligere på dagen kom det frem, at Skjern fra næste sæson siger farvel til klubbens svenske profil Marcus Olsson. Den 27-årige svensker har valgt at søge nye udfordringer efter tre år på Vestkysten.

Tryghed og ro

Marcus Olsson kom til Skjern i sommeren 2015 efter syv sæsoner hos IFK Kristianstad. Hos Skjern har den 27-årige bagspiller fundet ro og tryghed, som nu har givet ham mod på at søge nye udfordringer:

- Man ved altid, hvad Skjern Håndbold står for som klub. Den tryghed og ro i kulisserne har gjort mig til en bedre håndboldspiller gennem de sidste tre år. Det har medført et vis selvsikkerhed og tro på egne evner, og derfor tør jeg satse på et nyt udenlandseventyr, siger svenskeren.

En endelig beslutning krævede imidlertid en tur hjem til Sverige mellem jul og nytår:

- Men jeg kan love jer for, at beslutningen har været vanskelig. Nærmere forfærdelig, hvis man spørger min kæreste Elin. Det var nødvendigt for mig at rejse hjem til Sverige, fordi når man er i klubben, er sammen med drengene, vinder kampe og mærker sammenholdet, så er det umuligt at skille tingene ad, når man synes så godt om tingenes tilstand.