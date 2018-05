Mange vil være turistdirektør

17 personer har lagt billet ind på at komme til at stå i spidsen for Ringkøbing Fjord Turisme, når Sebastian Schafer stopper.

HVIDE SANDE: Interessen for at blive ny direktør for Ringkøbing Fjord Turisme er stor.

Da ansøgningsfristen for at søge stillingen udløb i søndags, var der kommet 17 ansøgninger, fortæller Jan Abel Larsen, partner i Lohff Management, der har haft til opgave at styre forløbet ind til nu.

- Jeg kan helt overordnet sige, at det aldersmæssigt handler om personer fra minus 30 til plus 60, og at de alle har noget at byde ind med, både uddannelses- og erfaringsmæssigt. Nogle har erfaringer inden for turistbranchen, andre ledelseserfaring på andre områder, siger Jan Abel Larsen.

Ansættelsesudvalget ved Ringkøbing Fjord Turisme skal nu i gang med at finde ud af, hvem af kandidaterne man vil have ind til samtale.

Jan Abel Larsen tør ikke sige noget om, hvor hurtigt man har fundet en ny direktør, men han håber på, at det kan ske inden udgangen af juni.

- Så må vi se, hvor hurtigt den nye direktør kan tiltræde stillingen, siger han.

Den nuværende direktør Sebastian Schaper sagde efter tre år stillingen som turistdirektør op sidst i marts med virkning fra udgangen af juni.

Han skal være lysstøber i hustruen Charlotte Schapers virksomhed Kloster Design.

Sebastian Schaper skal desuden stå for markedsføring af lys fra Kloster Design til grossister i Danmark og i udlandet.

Indtil nu har han hjulpet til i virksomheden i det omfang, jobbet som turistdirektør tillod, men fra den 1. juli kan han så hellige sig Kloster Design fuldtids.