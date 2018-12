Mange ældre har svært ved at synke

Ringkøbing-Skjern: Kommunen vil forsøge at hjælpe det store antal ældre, der lider af såkaldt dysfagi, som er betegnelsen for problemer med at tygge, spise og synke mad og drikke.

I forbindelse med et tidligere projekt på Fjordparken Ældrecenter og Ringkøbing Hjemmepleje fandt man ud af, at 33 procent, svarende til 280 borgere, havde synkebesvær. Lidelsen kan have alvorlige konsekvenser såsom underernæring, vægttab, dehydrering og fejlsynkning med stor risiko for lungebetændelser med efterfølgende indlæggelser.

Byrådet har bevilget 200.000 kroner til at gøre noget ved problemet. Alle medarbejdere med kontakt til ældre vil få kendskab til, hvordan de spotter tegn på dysfagi. Dernæst vil den dysfagi-ramte blive henvist til behandling hos ergoterapeuter på Sundhedscenter Vest. Kommunen forventer foreløbig, at 50 dysfagi-ramte skal i behandling årligt, men vil senere evaluere behovet.