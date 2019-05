SKJERN: En Chanel-parfume til en værdi af 1049 kroner var tæt på at forsvinde fra Matas i Skjern torsdag ved 17-tiden. Vel at mærke uden at blive betalt for. En 30-årig udenlandsk mand havde dog ikke held med tyveriet og han blev anholdt af politiet. Fordi manden ikke er dansk statsborger, overvejer politiet nu, om manden skal fremstilles ved et grundlovsforhør sigtet for tyveri og overtrædelse af Udlændingeloven.