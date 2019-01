BØLLING: En 28-årig mand fra lokalområdet slap uden skader, da han onsdag morgen kørte af Skjernvej. Manden kørte ad vejen i nordlig retning, da han i en venstrekurve mistede herredømmet over bilen og kørte ud over vejkanten. Både bil og chauffør, der dog var en tur omkring sygehuset til et tjek, slap heldigt fra solouheldet.