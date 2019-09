SKJERN: En 29-årig mand fra Skjern havde en rigtig træls oplevelse søndag eftermiddag. For en kort bemærkning efterlod han en taske med forskelligt it-udstyr i sin trappeopgang, der ligger på Øster Alle. Men da han gik ud for at hente det igen, var det væk. Det er uvist, hvem der tog udstyret, der forsvandt i tiden fra kl. 15.00 til 15.10.