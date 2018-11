SKJERN: Politiet er i gang med at undersøge en voldsom episode, som fandt sted ved Queens i Østergade i Skjern natten til lørdag. En 34-årig mand var ved firetiden involveret i tumult med nogle andre gæster i nattelivet, og manden fik slået sit hoved ned i asfalten mindst en gang, muligvis flere gange. Han kom på sygehuset, og politiet forsøger nu at finde ud af, hvem der stod for den voldelige handling.