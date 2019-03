Mand blev voldelig på Plus Bar i Skjern

Skjern: Politiet måtte tilkaldes, da en mand - årgang 91 - i nat begyndte at opføre sig voldeligt på Plus Bar på Møllegade i Skjern.

Bargæsten sparkede ud efter en anden gæst og forsøge at nikke ham en skalle.

Politiet ankom klokken 03.40 og anholdt manden, som blev taget med på stationen i Ringkøbing.

Efter afhøring blev han løsladt, men han er sigtet for overtrædelse af restaurationslovens paragraf om forstyrrelse af den offentlige orden, hvilket koster en bøde på 1.500 kroner. Han vil også få forbud mod at vise sig på Plus Bar i to år.

Der var ikke grundlag for at sigte ham for vold, da han ikke ramte med hverken spark eller skalle.