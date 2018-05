Man må ikke tisse op ad et telt

Borris: Når en mand skal, så skal han, men ikke nødvendigvis hvor som helst. Det måtte fire unge mænd sande natten mellem lørdag og søndag, hvor de var på Dalager Marked og havde fået så meget at drikke, at de skulle lade vandet.

Tre af dem valgte at lade vandet op ad et telt, mens en fjerde gjorde det op ad en bil. Det opdagede politiet.

En 22-årig mand fra Tarm, en 25-årig mand fra Esbjerg, en 17-årig fra Skjern og 20 årig fra Kibæk får nu en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, oplyser vagthavende hos Midt- og Vestjyllands Politi.

En 23-årig mand fra Videbæk måtte bruge søndagen på at besøge tandlæge. Under et sammenstød om en pige gav en 19-årig mand fra Spjald den anden nogle slag i ansigtet, så to tænder knækkede og flere tænder blev slået løse. Den 19-årige vil nu blive sigtet for vold.