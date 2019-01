Man bliver så glad af gospel

Tarm: Der var gospel workshop i Tarm Kirke lørdag og det budskab var nået langt omkring, så det var ikke kun folk fra lokalområdet, der ville synge med. Der var også deltagere fra Vejle, Sønderborg og Horsens, så de endte med at kalde sig Jysk Gospelkor.

De omkring 40 deltagere startede klokken 10.00, og så var der koncert i kirken klokken 16.00.

Korleder var Ole Jørgensen.

Han var overrasket over, hvor mange mænd, der deltog i workshoppen.

- Det er gået fantastisk. Der var lidt spændinger fra starten, men folks forskelligheder blev hurtigt udlignet. Folk har været imponerende hurtige til at lære, især herrerne har gjort det godt, fortæller Ole Jørgensen.

En af de mandlige sangere var Leif Ballegaard fra Brejning ved Børkop, der var taget til Tarm sammen med en veninde.

- Jeg så et opslag på Facebook og kendte korlederen i forvejen. Ole er meget energisk, der er masser af krummer i ham, og så er han en rigtig dygtig underviser, siger Leif Ballegaard.

Han synger også i andre gospelkor.

- Gospel har et godt budskab, der er god energi I musikken, og så er OK i gospel at ramme lidt ved siden af tonemæssig, forklarer Leif Ballegaard.

Med i koret var også Grethe Petersen fra Skjern.

- Jeg blev overtalt af en veninde. Det har været fantastisk, man bliver så glad. Man er aldrig ked af det, når man har sunget, mener Grethe Petersen.