Det sker ikke hvert år, at majshøsten er i hus i første halvdel af september, men sådan er situationen i år for det meste af Danmark. Lige bortset fra i Vestjylland, hvor landmændene kun er omkring halvvejs, men det bliver årets majshøst kun bedre af, lyder det fra planteavlskonsulent.

Det medførte, at den for kvægbønder så eftertragtede majskolbe, som er hovedleverandør af energien i majsfoderet til kvæg, blev underudviklet.

Væskemanglen fik majsplanterne til at stoppe med at gro og gå i dvale.

- Om vi er halvvejs, tør jeg ikke helt sige, men det skal nok passe, at det er deromkring. Jeg har snakket med en af mine største kunder så sent som i går, og han har intet høstet endnu, siger planteavlskonsulent Niels Gylsen Buch fra Vestjysk Landboforening.

De fleste steder mangler man kun fem procent, mens enkelte når op på at mangle både 30 og 50 procent. Sidstnævnte gælder i Vestjylland, hvor flere har valgt at vente med at hente afgrøden hjem.

Høsten bliver bedre

Men i Vestjylland har områdets landmænd muligheden for at vande, hvis de ellers har udstyret til det.

Det har i høj grad været afgørende for, at nogle af landmændene i området står til at få en af de bedste majshøster, vurderer Niels Gylsen Buch.

Oveni hatten har man fået en længeventet regnfuld august.

Det er alt sammen en del af forklaringen på, at de vestjyske landmænd har ladet majsen stå lidt endnu, for modsat hos kollegaerne i for eksempel det østlige Danmark, hvor mark-vanding ikke er en mulighed, vokser majsen stadig her i vest.

- Mange troede, at majsen døde, da den blev mørkegrøn og så sammenkrøllet ud på marken og lignede noget træls. Men majsen er en subtropisk plante, der har en imponerende evne til at tilpasse sig, så den lukker bare ned, og så venter den ellers på vand, siger Niels Gylsen Buch og fortsætter:

- Vi er jo en måned forud for vores normale højsæson, så det er ikke et problem, at majsen står på marken endnu. Langt hen ad vejen skal vi glæde os over, at høsten er bagefter her. Det, der står tilbage, gror stadigvæk, og det er for så vidt positivt, for det betyder, at høsten bliver bedre.