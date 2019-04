Journalist og kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre, Erik Poulsen, er begejstret for farven bordeaux, græder til sentimentale film og mener, at den eneste formildende omstændighed ved Belgien er god øl og chokolade. Alligevel knokler han lige nu for at vinde en taburet i EU-Parlamentet i Bruxelles, hvor han mener, der er hårdt brug for en vestjyde med forstand på landbrug og fiskeri. Mød manden, som her svarer på spørgsmål fra den politiske poesibog.